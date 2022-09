Adani: “Il Napoli di Spalletti domina, visto cosa ha fatto coi Rangers?”

Lele Adani ex difensore dell’Inter e ora opinionista Rai parla del Napoli di Luciano Spalletti ai microfoni della Bobo Tv. Gli azzurri sono primi nel girone di Champions League ed in Serie A e stanno facendo vedere un ottimo calco con tanti gol. Molto apprezzato Spalletti che dopo l’addio di grandi giocatori come Koulibaly, Mertens, Insigne e Ospina ha saputo rigenerare subito la sua squadra.

Bobo Tv: le parole di Adani sul Napoli di Spalletti

L’ex difensore esalta la squadra di Spalletti e dice: “Il Napoli nelle prime otto partite ha fatto grandi cose, tra Champions League e Serie A ha collezionato venti punti e venti gol. Giocare in Scozia come ha fatto il Napoli non è assolutamente semplice. Si vede che hanno una mentalità propositiva messa in campo da tutti gli allenatori, ai quali non pesa non partire titolari e quando entrano fanno la differenza, vedi le prestazioni Ndombele e Raspadori“.

Adani poi aggiunge: “I giocatori di Spalletti sono votati al dominio della partita ed hanno una grande mentalità, non partono mai battuti. Il Napoli di questo inizio campionato è una bellissima storia, hanno vinto con i Rangers senza Osimhen e contro una squadra che, anche se in difficoltà, è molto ben allenata da Van Bronckhorst. Gli azzurri in Champions League hanno fatto vedere un gioco sempre propositivo e questo è molto importante nelle competizioni europee”.