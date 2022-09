LDT: Assurdo, l’AIA si giustifica con la Juve. Spunta un dato sconcertante

Alcuni tifosi puntano il dito sul comunicato dell’AIA per quanto riguarda le immagini al VAR di Juve-Salernitana e pongono una domanda importantissima.

LDT, lettere dai tifosi. Il comunicato dell’AIA, su Juve-Salernitana ha fatto storcere il naso a molti tifosi ed appassionati di calcio. ”

“Non è colpa di nessuno. Nessuno ha sbagliato, né l’arbitro né il Var. Meglio darsi tutti una calmata”. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha chiuso così il ‘caso Candreva‘ mentre la stampa nazioanle capitanata da Caressa grida allo scandalo e si traccia le vesti.

Proprio le immagini fornite da Caressa nel corso del suo programma su SKY sono state al centro del comunicato dell’AIA dopo Juve-Salernitana. Un comunicato che secondo alcuni tifosi azzurri che hanno scritto alla nostra redazione racchiude delle velate scuse al club bianconero:

L’AIA SI GIUSTIFICA CON LA JUVE

“Salve Direttore e grato se ci voglia accogliere. Siamo sconcertati dal comportamento AIA che si giustifica con la Juventus. E con tutte le squadre che ci hanno rimesso contro i bianconeri che si fa?

In questo contesto non convincono affatto le designazioni di Rocchi per la VII giornata di Campionato. Certo per strapparsi i capelli e stracciarsi le vesti non ci sono cronisti e moviolisti disposti a farlo per la Fiorentina e la Sampdoria ma le repentine utilizzazioni di Orsato e Fabbri appaiono alquanto inopportune dopo le strumentali polemiche bianconere. Fiorentina e Sampdoria meritavano particolari attenzioni, o almeno pari rispetto, dopo le gare condizionate dagli errori di Orsato e Fabbri”.

I tifosi aggiungono: “Forse qualcuno pensa che se la Juventus avesse perso a Bologna come ha perso la Fiorentina non ci sarebbe stata la rivolta popolare dell’informazione italica, contro Orsato e il VAR, come avvenuto per Juventus – Salernitana?

Forse qualcuno pensa che se la Juventus avesse perso contro il Milan come ha perso la Sampdoria non ci sarebbero state le redazioni dei giornali ricolme di brandelli di vestiti sparsi dappertutto per la direzione di Fabbri?

Forse qualcuno pensa che in questo calcio e con questa informazione da quarto mondo Orsato e Fabbri sarebbero usciti indenni da questi media nostrani se ci fosse stata la Juventus di mezzo.

Carmine A., Francesco P., Gennarino A., Giuseppe C.“.