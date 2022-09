Alex Meret super parata: la Uefa lo celebra con un video

Alex Meret è stato uno dei protagonisti di Napoli-Liverpool, il portiere azzurro è titolare indiscusso dopo un’estate molto tesa. Anche in Napoli-Spezia sarà titolare Meret, che le ha giocate tutte da inizio campionato, nonostante fino all’ultimo giorno di mercato ci sia stata la possibilità di giocarsi il posto con Keylor Navas. Un calciomercato estivo davvero molto complicato quello di Meret, che ora può dire addio al turnover degli ultimi tre anni e alla dualità con Ospina.

Anche Cristiano Giuntoli lo ha esaltato durante l’ultima intervista concessa al Corriere dello Sport. Ora Meret è il titolare del Napoli e può dimostrare il suo valore. Il portiere ex Spal è stato protagonista anche nel match con il Liverpool con una super parata che ha blindato il risultato mentre il Liverpool cercava di dare il tutto per tutto per riaprire la gara. Meret ha messo il suo sigillo facendosi trovare pronto in una delle poche occasioni in cui i Reds hanno sfondato la difesa avversaria. Questo è quello che deve fare il portiere di una grande squadra, che normalmente non viene chiamato in causa molto spesso, ma deve essere decisivo anche se arrivano pochi tiri verso la sua porta. La parata di Meret con il Liverpool è stata celebrata anche dalla Uefa con un video sulle pagine social.