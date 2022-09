Allegri: “Esonero, mi mancava, oramai mi viene da ridere. La squadra sta facendo bene”

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa prima di Monza-Juventus, sfida delicatissima per il futuro del tecnico bianconero.

Le ultime prestazioni non esaltanti della squadra bianconera hanno messo in dubbio la permanenza di Allegri sulla panchina della Juve. Molto ha fatto discutere la risposta di Arrivabene che ad un tifoso ha detto: “Esonero Allegri? Poi lo paghi tu l’altro che arriva“. Una frase scherzosa ma che ha lasciato molte scorie soprattutto dopo la sconfitta in casa con il Benfica in Champions League.

Spalletti è tornato a parlare del suo possibile esonero ed ha detto: “Sapete perché mi mancava parlare di esonero? Perché quando c’è un mezzo risultato Allegri è in discussione. Mi diverte, capisco molto voi. Credo di parlare abbastanza italiano, credo di parlarlo in modo corretto. Sono fiducioso su quello che stiamo facendo e su quello che sarà. E’ normale che i risultati giudicano il lavoro mio e di tutto lo staff ma è una cosa normale. Bisogna essere fiduciosi e su questo sono sereno“.

L’allenatore ha rilasciato molte dichiarazioni a Mario Sconcerti ed alcune di queste secondo il tecnico sono state interpretate male, come quella in cui dice: “Questa di adesso è una Juventus virtuale. Sono contento del progetto di mercato, mi è piaciuto. Ma i giocatori in campo non ci sono. Provate a togliere all’Inter o al Milan cinque titolari“.

Allegri a questo proposito ha detto”State vedendo una cosa all’opposto di quel che ho detto. Non ho mai avuto tanti calciatori a disposizione. Quindi, la squadra sta facendo bene? Certo, nelle condizioni in cui siamo. È inutile stare a sindacare, se vinci sei bravo, se perdi…“