Allegri la vede a modo suo: “Quinto risultato utile, sono contento così. Partita va azzannata”

Massimiliano Allegri commenta la partita Fiorentina-Juventus terminata 1-1 e si dice contento del risultato finale. Il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn dice che partite così “si possono anche perdere nel finale“. Ma mentre in molti criticano Allegri, il tecnico della Juventus guarda il bicchiere mezzo pieno e sottolinea: “Sono contento del quinto risultato utile consecutivo“. I bianconeri in cinque partite hanno fatto registrare tre pareggi e due vittorie, quindi l’allenatore vede di buon occhio anche i pareggi, chissà se Spalletti dovesse dire una cosa del genere dopo cinque giornate di campionato, cosa si potrebbe scatenare sulla stampa, mentre ad Allegri viene perdonato tutto.

Da parte dei media non arriva quasi nessuno critica sul gioco praticamente nullo dei bienconeri, che nel secondo tempo contro la Fiorentina hanno fatto registrare zero tiri verso la porta avversaria. “In certi momenti la partita va azzannata, noi non lo abbiamo fatto” dice Allegri commentando Fiorentina-Juventus. Ma il tecnico ha dato anche la spiegazione della sostituzione di De Sciglio al posto di Di Maria all’inizio del secondo tempo: “È dovuto uscire” ha spiegato il tecnico. Anche se l’argentino non sembrava avere problemi fisici.

Fortunatamente esiste ancora qualche voce fuori dal coro a sottolineare la pessima prestazione dei bianconeri. Maurizio Pistocchi su Fiorentina-Juventus dice la sua, mettendo in mostra statistiche pessime da parte della squadra di Allegri che è riuscita a capitalizzare una delle pochissime palle gol che ha avuto a disposizione, mentre i viola hanno anche sprecato un rigore con Jovic.