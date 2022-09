Allegri: “Gol annullato a Milik, Candreva tiene in gioco tutti” – Foto

Max Allegri parla a Dazn al termine di Juve-Salernitana. Secondo il tecnico bianconero il gol di Milik non andava annullato perché Candreva tiene in gioco tutti.

Gol annullato Milik, protesta Allegri

Sul gol annullato a Milik Allegri ha detto: “Non voglio sapere nulla. Come sempre con gli arbitri non ci parlo. Vanno lasciati in pace”. Però poi aggiunge: “C’è chi mi dice che sul gol annullato a Milik c’è Candreva in una immagine che nessuno ha visto che tiene in gioco tutti”. L’immagine è stata poi mostrata da Sky con Fabio Caressa che già prima di veder la nuova immagine aveva detto: “Gli arbitri hanno detto che se un giocatore prova a colpire la palla loro chiamano fuorigioco, però poi le situazioni vanno interpretate e credo che qui non ci siano gli estremi per annullare il gol“. Sky ha lavorato le immagini dove pare che Candreva tenesse in gioco Bonucci. “Le immagini che abbiamo non sono ufficiali e le abbiamo lavorate noi. Quindi da quello che vediamo Bonucci non è in fuorigioco “.