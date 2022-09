Altro che furti, il Liverpool riceve l’abbraccio dei napoletani: passeggiata sul lungomare

Questa sera si gioca Napoli-Liverpool ma la squadra di Klopp questa mattina si è goduta una passeggiata sul lungomare. Ospitati nel lussuoso Hotel Vesuvio di via Partenope, Salah e compagni hanno potuto godersi una mattinata di sole passeggiando per le strade di Napoli, dopo aver goduto della splendida vista dalle stanze dell’hotel.

All’esterno dell’hotel dove ha sede il ritiro del Liverpool, i giocatori del club inglesi hanno trovato anche alcune decine napoletani che hanno chiesto un autografo o un selfie. Il più richiesto è stato sicuramente Salah, che alla domanda di un tifoso: “Ma ti piace Napoli?” ha risposto: “Of course”. Insomma i giocatori inglesi hanno ricevuto una grande accoglienza dal popolo napoletano, così come accaduto anche in passato con altri club esteri. Ma anche i tifosi inglesi presenti in città già dalla giornata di ieri non hanno avuto nessun contatto o problemi con i tifosi del Napoli. Un ulteriore segnali che gli allarmi lanciati ieri dal Liverpool che avvertivano di stare attenti a furti e rapine, erano esagerati. Questo non significa nascondere la polvere sotto al tappeto, perché Napoli ha problemi come tutte le grandi metropoli del mondo. Quindi è arrivato il momento di interrompere questo pregiudizio che si concentra contro Napoli, in Italia e non solo.