Alvino: “Napoli in campo con lo Speziapool. Dallo stadio mi arriva una notizia incresciosa”

Carlo Alvino parla a Radio Kiss Kiss Napoli della sfida tra Napoli e Spezia sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Il giornalista all’emittente ufficiale del club azzurro dice: “Bisogna stare molto attenti alla squadra di Gotti. Praticamente il Napoli andrà in campo con lo Speziapool, perché quando i bianconeri arrivano al Maradona si trasformano e diventano una sorta di mini Liverpool. Quindi bisognerà fare grandissima attenzione”. Le parole di Alvino trovano conforto nelle statistiche, visto che negli unici due confronti in Serie A lo Spezia ha sempre vinto in trasferta a Napoli.

Spalletti ha comunque dovuto fare un po’ di turnover con Ndombele in campo ma anche con Raspadori al posto dell’infortunato Osimhen. “Il Napoli in ogni caso dovrà trovare il modo di portare a casa la partita” dice alvino che aggiunge: “Mi è appena arrivata una foto dallo stadio Maradona. Un tifosi fa vedere che il suo posto in tribuna è allagato. Evidentemente le pesanti piogge che hanno colpito anche la città di Napoli hanno creato disagi anche allo stadio Diego Armando Maradona“.