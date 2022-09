Alvino offeso in diretta tv, la risposta da signore: “Visto chi ha segnato?”

Carlo Alvino giornalista di Kiss Kiss Napoli ha ricevuto una pesante offesa in diretta tv durante Napoli-Spezia. Il giornalista napoletano era in conduzione su Kiss Kiss Tv quando una persona ha telefonato dicendo: “Io sono un napoletano, la posso dire una cosa? Vuje sit 4 sciem“. Un atto sicuramente deprecabile e da condannare.

Poco dopo quella telefonata, però, è arrivato il gol di Giacomo Raspadori che ha dato i tre punti al Napoli contro lo Spezia. Così Alvino ha commentato: “Visto chi ha segnato il gol? Lo ha fatto quel giocatore che stavano contestando tutti, che qualcuno ha definito già ‘morto’ o cadavere. Questo è un giocatore vero, forza Napoli sempre“.

Alvino al termine della partita ha poi aggiunto ironicamente: “Magari saremo anche tutti scemi come qualcuno ci ha definito, ma ora siamo felici per il risultato della nostra squadra del cuore“. Il riferimento è sicuramente anche alle mosse di Luciano Spalletti che vengono esaltate il giorno dopo la partita. Ma togliere Kvaratskhelia e tenere in campo Raspadori aveva fatto storcere il naso a molti tifosi azzurri. Scelte molto contestate, ma che alla fine hanno premiato il tecnico e portato i tre punti al Napoli che gli permettono di giocarsi Milan-Napoli a pari punti con i rossoneri.