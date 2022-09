Alvino si sfoga: “Osimhen egoista, sta sempre inc***ato: ha un caratteraccio”

Carlo Alvino critica aspramente l’atteggiamento di Victor Osimhen. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista napoletano si scaglia contro l’attaccante nigeriano, colpevole di una prestazione incolore ieri e di un comportamento che non aiuta i compagni: “Victor Osimhen ha un caratteraccio: quando si rende conto di ricevere poche palle utili, si innervosisce e finisce col dare un contributo inconsistente alla causa. Quando sei più forte, lo devi dimostrare sul campo. Osimhen sta sempre inc***ato: non va bene, né per lui né per i compagni. Se la prende col mondo intero”.

Alvino attacca Osimhen anche per l’occasione capitata nel finale, quando ha anticipato Kvaratskhelia che era pronto a colpire di testa su un cross proveniente dalla sinistra: “Il nigeriano deve migliorare nei movimenti. Da centravanti egoista, anche ieri ha tolto una buona palla a Khvicha Kvaratskhelia: ha tolto un pallone davvero d’oro al compagno, è un peccato!”. “Ha avuto pochi palloni giocabili, è vero, ma ha sempre un atteggiamento che non va bene. Un compagno, se ti comporti in un certo modo, ti può anche rispondere per le rime e, così facendo, anziché costruire, distruggiamo. Bisogna stare molto attenti”: conclude Alvino che vorrebbe un Osimhen più tranquillo, altrimenti si rischia di far disperdere la serenità del gruppo.