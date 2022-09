Alvino: “Rigori? Spalletti sbaglia. Ecco la mia proposta per il rigorista”

Il clima di gioia, che fa seguito al successo netto del Napoli all’Ibrox Park di Glasgow contro i Rangers, non nasconde quelle che sono le poche imperfezioni. In tanti si chiedono chi sia il rigorista migliore per il Napoli, considerando gli errori di Victor Osimhen e Piotr Zielinski nelle due partite di Champions League. Su questo aspetto si sofferma Carlo Alvino ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Piotr Zielinski non può battere i calci di rigore perché non è freddo? No, io la penso diversamente. Io lo vedo molto freddo, non è uno che si emoziona facilmente. Matteo Politano ha calciato benissimo non dando scampo al portiere degli scozzesi. Per quello che mi riguarda, mi piacerebbe vederli battere da Kvaratskhelia. Il georgiano è un calciatore molto tecnico”.

Carlo Alvino ha così proseguito nell’intervento in radio: “Kvaratskhelia, in amichevole, ha dimostrato di sapere battere i rigori. Ma è chiaro che la Champions League e la Serie A sono competizioni importanti, l’attaccante esterno dovrebbe essere messo alla prova. Spalletti non mi è piaciuto quando ha detto che i rigori li batte chi se la sente. Per me deve esserci un rigorista “ufficiale”, non si può decidere di volta in volta chi si presenta dal dischetto”.