Alvino: “Sarri stia zitto, vi dico la verità su Ancelotti. Giuntoli su Navas non dirà la verità”

Carlo Alvino ha contestato le parole di Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio e ha rivelato un retroscena su Ancelotti.

Carlo Alvino, ha risposto alle accuse di Maurizio Sarri. Il giornalista vicino ai fatti di casa Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microofni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso dela trasmissione Radio Gol Alvino ha lanciato una frecciata a Sarri:

“Aurelio De Laurentiis ha chiuso la trattativa con Carlo Ancelotti ribadendo che sarebbe andata in porto solo se Sarri non avesse rinnovato. E Ancelotti è la grandezza fatta persona. Il presidente gli aveva detto di tenersi libero se il toscano avesse fatto altre scelte e lui ha accettato facendosi trovare pronto nonostante la sua grande storia“.

Alvino nel corso del suo intervento ha inoltre aggiunto: “Sarri se resta in silenzio fa l’ultima bella figura nei confronti dei napoletani, deve stare in religioso silenzio.

Champions? Ci mancano le belle figure europee, speriamo che il Napoli faccia una grande partita col Liverpool di Jurgen Klopp.

Navas? Cristiano Giuntoli appartiene al club, il calcio è bugia e non penso che dirà la verità sul portiere del PSG.

Farà il bene del Napoli, come sempre: qualcosa potrà dire e lo farà, ma altre cose no. Giuntoli è il grande vincitore di questo mercato in Serie A“.