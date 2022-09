Anche Mourinho piange: “Se arbitro Maresca perfetto per l’Udinese”

José Mourinho si lamenta dell’arbitro Marasca in Udinese-Roma partita persa dai giallorossi per 4-0, dubbio il contatto Bacao-Celik. Il tecnico giallorosso al termine del match commenta la pesantissima sconfitta della Roma che con una vittoria potevano andare in testa alla classifica di Serie A dopo cinque giornate: “L’Udinese sa giocare queste partite, è gente molto esperta e di gran fisico. Sa ripartire benissimo in contropiede, se perdi i duelli fisica con loro poi è veramente difficile. Erano entrati bene in campo con Dybala che è stato il migliore di tutti, ma non riuscivamo mai a giocare velocemente in ripartenza “.

Poi Mourinho si lamenta dell’arbitro Maresca e dice: “Ora devo andare via, i miei giocatori hanno bisogno di me. Gli ho detto che è meglio perdere 4-0 una volta che perdere quattro volte per 1-0. Però questa sera abbiamo scoperto che l’arbitro Maresca con noi non ha feeling, mentre ha un profilo perfetto per l’Udinese. In ogni caso la colpa è mia“. Il riferimento di Mourinho è il rigore non concesso alla Roma per fallo di Becao su Celik che ha fatto scattare l’ira dell’allenatore giallorosso ma anche di tutti i tifosi della Roma. L’arbitro però non ha concesso il rigore e non è andato al Var a rivedere il contatto, dato che anche in questo caso l’intensità del fallo viene lasciata all’interpretazione del direttore di gara.

È la settimana delle lamentele dalle parti di Roma, dato che ieri dopo Lazio-Napoli, anche Maurizio Sarri si è lamentato dell’arbitro Sozza, chiedendo l’intervento di società e Rochi per quanto sta subendo la sua squadra.