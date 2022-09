Anguissa leader: altra partita da urlo, che statistiche in Lazio-Napoli

Frank Anguissa si prende il Napoli lo fa con un’altra prestazione de leader con la Lazio e con statistiche che si avvicinano alla perfezione. Il giocatore africano è sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, di queste prime cinque partite del Napoli. Kvaratkshelia è l’uomo copertina, con quattro gol in cinque partite ed un assist, ma il rendimento di Anguissa è stato sempre costante, anche in partite come Napoli-Lecce. Il giocatore del Camerun affronta il match con una disinvoltura incredibile, fa sembrare tutto facile, forse fin troppo, ma è essenziale quanto elegante, oltre ad avere un fisico che gli dà modo di spadroneggiare a centrocampo.

Anguissa in Lazio-Napoli si è fatto notare ancora per statistiche incredibili:

77 tocchi;

94,8% precisione passaggi;

2 passaggi chiave;

2/3 palle lunghe;

3/7 contrasti vinti;

2 intercetti;

0/3 dribbling subiti.

In tutto questo si deve aggiungere l’assist al bacio di Anguissa a Kvaratkshelia per il gol 2-1 finale con la Lazio. La sensazione è che Spalletti abbia responsabilizzato ancora di più il centrocampista, che rispetto allo scorso anno ha più libertà di azione, ma anche di offendere. Anguissa si prende licenze offensive, ma è in grado anche di creare e di dettare l’ultimo passaggio se serve, visto che non ha solo grande fisico, ma anche piedi buoni oltre che un buon dribbling. Il Napoli in questa stagione lo ha riscattato per circa 15 milioni di euro, un affare clamoroso visto il rendimento che sta avendo il giocatore. Anguissa oramai è un leader del Napoli, non solo tecnico ma anche di carattere, lo ha capito Spalletti che ha affidato a lui e Lobotka le chiavi delle mediana azzurra, in attesa di veder crescere fisicamente Ndombele.