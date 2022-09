Anguissa fantastico col Liverpool, le pagelle: “Domina, non è umano”

Frank Anguissa domina la partita Napoli-Liverpool di Champions League anche le pagelle lo premiano con voti altissimi. Il centrocampista del Camerun ha incantato con le sue giocate sia in attacco che in difesa, oltre il gol è stato presente in tutte le zone del campo, giocando con una scioltezza ed una tranquillità da veterano. Ma Anguissa era alla sua prima partita in Champions League, eppure sembrava giocarci da anni. Davvero devastante la presenza in mezzo al campo del calciatore che è riscattato in questa stagione dalla società di Aurelio De Laurentiis.

Pagelle Anguissa, tra i migliori di Napoli-Liverpool

La prestazione di Anguissa viene esaltata anche dai quotidiani che lo indicano tra i migliori in campo, forse il migliore in campo, nonostante il trofeo Uefa di Mvp sia andato a Zielinski, che ha segnato due gol e offerto un assist. Le pagelle di Anguissa in Napoli-Liverpool restano comunque altissime, a sottolineare la prestazione davvero esaltante del giocatore, così come quella di tutti gli uomini di Spalletti che potevano segnare anche sei o sette gol, senza rubare nulla agli avversari.