Auriemma, spunta l’audio citato da Spalletti. “Calciatori in disaccordo col tecnico. Si rischia la lotta salvezza”

Luciano Spalletti e Raffaele Auriemma hanno avuto un confronto verbale, spunta l’audio del giornalista che parla di disaccordo tra alcuni calciatori e tecnico. Il tutto è avvenuto dopo la sfida tra Napoli e Spezia, gara vinta dal Napoli grazie al gol di Giacomo Raspadori.

In conferenza stampa è stato proprio Spalletti ad accendere la discussione con Auriemma, dicendo che quanto detto dal giornalista era tutto falso. Che non c’era mai stato nessuno sconto con i giocatori e che sarebbe stato pronto a portare l’audio in cui il giornalista parlava di malumori all’interno del gruppo azzurro. Dopo poco sui social è spuntato proprio l’audio delle parole di Raffaella Auriemma risalente a maggio scorso in cui si parla di disaccordo tra allenatore ed alcuni giocatori. Tanto che alcuni di loro avevano addirittura chiesto la cessione. Nell’audio di Auriemma di parla anche di un De Laurentiis che non sarebbe stato disposto a trattenere Spalletti in caso di dimissioni. Si dipinge una situazione complicatissima da risolvere immediatamente per non rischiare di essere immischiati nella zona retrocessione. Insomma una situazione davvero molto complicata che secondo Spalletti non rappresenta minimamente la realtà dei fatti. Ecco perché c’è stato il confronto con Auriemma davanti agli altri colleghi giornalisti.