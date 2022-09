Auriemma-Cruciani duro scontro in tv : “Hai detto cose sconcertanti. Non fare il moralista”

Auriemma-Cruciani protagonisti di un duro faccia faccia durante la trasmissione Pressing in onda su Italia 1.

Pavel Nedved è finito nella bufera a causa di alcuni video che stanno circolando in rete, in particolare quello nel quale barcolla, probabilmente ubriaco. Nel video si vede una persona di spalle, molto simile a Pavel Nedved, che cammina per strada barcollando presumibilmente dopo aver assunto dell’alcol. Il Web, ovviamente, dopo quanto accaduto, non ha esitato a scatenare la sua ironia e la sua indignazione contro Pavel Nedved, al punto tale che l’hashtag #Nedved è diventato di tendenza su Twitter.

L’argomento è stato trattato anche nel corso della trasmissione Pressing Lunedì, in onda su Italia 1. Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani hanno dato vita ad un duro scontro. Il giornalista napoletano condannava le immagini, mentre il conduttore della Zanzara, riteneva la cosa di poco conto.

Raffaele Auriemma ha dichiarato : “Trovo veramente sconcertante quello che ho sentito in questo momento. Voi state dicendo, anche ai ragazzi che ci seguono ‘ma che importa se ci si ubriaca per strada e poi barcollare‘, tanto più se sei vice presidente di una delle più grandi squadre al mondo“.

Immediata la replica di Cruciani: “Ma che c’entra?”.

Auriemma ha quindi replicato al giornalista di radio 24: “Lasciami finire Giuseppe, perché tu sei abituato a certe cose e capisco il tuo punto di vista, ma non puoi pretendere che gli altri accettino questo. Sei abituato a questi atteggiamenti un po’ oltre le righe, sei fatto così“.

Cruciani ha chiarito il suo pensiero: “Io non mi sono mai ubriacato in vita mia, tu sei spesso ubriaco“

Auriemma visibilmente irritato: “Allora ti dico una cosa: se tu ti ubriacassi e ti facessero un video così come a Nedved, cosa direbbero tutti quelli per i quali tu lavori? Sarebbero felici? Ragionerebbero come stai dicendo tu? Quando si ha un ruolo bisogna fare attenzione. Io non credo che a John Elkann, avrà fatto piacere vedere questo video. Perché di questa storia, bisogna vedere che ne pensa John Elkann piuttosto che Andrea Agnelli”.

Cruciani ha rincarato la dose: “Ma non diciamo stupidaggini. Non ti mettere a fare il moralista Raffaele. Fai il moralista perché è un dirigente della Juventus“.

A queste parole Auriemma ha chiuso la discussione: “Tu vuoi svalutare il concetto, ma moralista di cosa? Noi abbiamo visto delle immagini che vedono tutti, anche i giovani tifosi della Juventus. La cosa più sconcertante è che voi dite che non c’è niente di strano a ubriacarsi e andare in strada barcollando”.