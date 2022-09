Auriemma: “L’urlo The Champions impressionante. Come un aereo in decollo”

Raffaele Auriemma non crede ai suoi occhi per la super prestazione del Napoli contro il Liverpool. Lo speaker di Radio Marte e direttore di “Si gonfia la rete” scrive sulle colonne del giornale piemontese Tuttosport “Una serata che ricorderò per sempre”. In più Auriemma riporta le parole di Aurelio De Laurentiis, emozionato per quanto successo in Napoli-Liverpool, big match di Champions League (stra)vinto dagli uomini di Luciano Spalletti per 4-1 allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta: “[…] ‘È un grande orgoglio essere il presidente di questa squadra, magistralmente guidata da Spalletti e dal suo staff. Bravi tutti e grazie, grazie, grazie al pubblico del Maradona’. Il tweet di De Laurentiis riassume tutte quante le sensazioni che il Napoli ha generato in una notte fantastica”.

“[…]Una notte storica – commenta Auriemma – e con l’urlo di Fuorigrotta che al coro ‘The Champions’ ha toccato un livello di decibel pari a 133. Cioè, lo stesso rumore che produce un aereo in fase di decollo: è un dato incredibile. Il senso è identico, quello di un gruppo di ragazzi che ha dato la sensazione di aver preso finalmente il volo verso l’universo Champions, nonostante fossero in 10 a non aver giocato mai nemmeno un minuto in questa competizione”.