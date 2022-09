Bargiggia: “De Zerbi sondato anche dal Napoli. Spalletti, per il momento resta”

Paolo Bargiggia interviene a 1 Station Radio e parla di Roberto De Zerbi, ex tecnico dello Shaktar sondato anche dal Napoli. Il giornalista fa sapere che anche la società di Aurelio De Laurentiis hanno sondato il terreno per Roberto De Zerbi, tecnico che ha dovuto lasciare lo Shakhtar Donetsk a causa dell’invasione da parte della Russia del territorio ucraino. “Dopo il Lecce, anche il Napoli ha effettuato una telefonata a De Zerbi per un’indagine esplorativa. La dirigenza azzurra non vuole comunque cambiare guida tecnica; ci sono stati dei colloqui con Spalletti e l’allarme sembra essere rientrato, in seguito anche al successo con la Lazio. Ad oggi bisogna fare alcune riflessioni: è necessario effettuare pochi cambi, Kvaratskhelia è insostituibile e Raspadori non può essere il sostituto del georgiano. Senza entrare nei particolari, a Spalletti è stato ribadito di applicare un turnover ponderato. Non si può dopo quattro partite apportare così tante modifiche alla formazione titolare, non c’è neppure l’esigenza di prendere questa decisione” ha detto Bargiggia.

Al momento, però, la dirigenza del Napoli non ha intenzione di sostituire Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli ha avviato bene la stagione, anche se il pareggio in casa con il Lecce lascia l’amaro in bocca, visto il potenziale della squadra. Ma è chiaro che il gruppo è nuovo e ci sono giocatori, come Ndombele, che devono ancora trovare la giusta condizione fisica. Quindi a Spalletti va dato il tempo di lavorare e di farlo con calma. Anche perché Spalletti gode di grande fiducia e viene anche definito geniale da Sottil, suo collega all’Udinese.

Sempre Bargiggia fa sapere che De Zerbi è stato sondato anche dal Monza che è ancora a zero punti in classifica, nonostante una campagna acquisti importante da parte di Silvio Berlusconi. De Zerbi però ha rifiutato il Monza e così Galliani punta su Donadoni per sostituire Stroppa che con l’Atalanta potrebbe allenare per l’ultima volta la formazione lombarda.

Sul mercato del Napoli Bargiggia ha concluso: “A gennaio la società ha scelto di non affondare il colpo Navas. Si sta optando per il rinnovo di Meret che ha chiesto delle precise garanzie. Il Psg aveva accettato la cessione del costaricano nelle ultime ore di mercato, ma Keylor si è sentito bistrattato dai parigini. Aveva deciso alla fine di non trasferirsi e di restare in Francia. È necessario aggiungere che la dirigenza partenopea vuole avviare i contatti per i rinnovi di Politano, Lobotka e Rrhamani“.