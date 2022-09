Bargiggia: “Il Napoli chiede spiegazioni a Spalletti. Ecco cosa non ha convinto col Lecce”

Il Napoli pareggia con il Lecce, la dirigenza azzurra chiede spiegazioni a Luciano Spalletti che ha fatto tanti cambi di formazione. Secondo quanto fa sapere Paolo Bargiggia la dirigenza partenopea ha chiesto spiegazioni per la prestazione non proprio esaltante del Napoli col Lecce. Secondo pareggio consecutivo degli azzurri che anche contro la Fiorentina hanno fatto molta fatica ad esprimere il proprio gioco. Lo ha ha detto anche Spalletti in conferenza stampa. Ma è chiaro che il Napoli non ha minimamente convinto col Lecce che ha contrastato molto bene la formazione azzurra, anche se Osimhen in un paio di occasioni poteva fare molto meglio.

Paolo Bargiggia sulla questione fa sapere: “Perplessità della dirigenza del Napoli su Spalletti dopo le scelte di ieri e il pari con il Lecce. Non sono piaciuti il cambio di modulo con Ndombele nei 2 in mezzo, la scelta di Raspadori e i troppi cambi. Troppa incertezza. Gli saranno chieste spiegazioni“. Insomma l’allenatore sembra quello messo sotto i riflettori in questo momento, anche perché per due partite consecutive la squadra non è riuscita minimamente ad esprimersi. Anzi, ha messo in mostra i problemi della scorsa stagione, quando faceva enorme fatica a creare palle gol quando trovava una squadra che si chiudeva. Osimhen sembra sempre troppo solo in attacco ed ha partecipato pochissimo alla manovra, non trovando quasi mai spazio per la profondità contro un Lecce che si chiudeva molto bene per poi ripartire in velocità.