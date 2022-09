Bargiggia: “Navas-Napoli ecco tutta la verità”

Paolo Bargiggia racconta il retroscena di mercato legato al mancato arrivo di Navas dal PSG al Napoli.

BARGIGGIA, NAVAS, MERET, CALCIOMERCATO NAPOLI. Navas è stato nel mirino del Napoli per tutta la sessione estiva del calciomercato, alla fine il portiere è rimasto a Parigi e l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis non è stato trovato.

Il giornalista Paolo Baraggia racconta il retroscena legato alla trattativa Navas-Napoli:

“Niente da fare per l’arrivo di Keylor Navas al Napoli. Il portiere, nonostante l’accordo con gli azzurri, non ha trovato la quadra con il PSG sulla buonuscita ed è quindi rimasto “incatenato”.

Il d.s. Giuntoli ci ha provato fino all’ultimo aspettando anche le 23, termine ultimo del calciomercato francese.

Pur di portarlo al Napoli, il direttore sportivo ha tentato anche un ultimo affondo in prestito ma Navas preferiva rescindere il contratto con i parigini”.

Bargiggia ha poi aggiunto: “Questo scenario, però, non esclude la possibilità di ritornare su Navas a gennaio per valutare l’eventuale fattibilità del colpo sfumato nelle ultime ore di mercato.

Un acquisto, forse proprio quello che mancava per dare un tocco in più al nuovo ciclo aperto sul calciomercato. Un uomo di caratura internazionale, che avrebbe potuto garantire maggiore qualità in campo, vista la funzionalità del portiere nel calcio moderno.

Ma soprattutto anche per quanto concerne lo spogliatoio, che avrebbe bisogno di leadership ed esperienza per affrontare un girone di Champions League non impossibile, ma tremendamente delicato.

Discorso valido anche per il campionato, dove l’esempio lampante è Mike Maignan. Un estremo difensore di livello porta punti pesanti, può nel corso della stagione portarti a spostare gli obiettivi e portare benefici all’intero reparto difensivo.

Come accadde lo scorso anno proprio al Napoli con David Ospina.

Infine l’inizio di Meret è complessivamente positivo, ma soltanto il tempo dirà se la scelta di restare con l’ex Spal porterà dei frutti agli azzurri. In ogni caso il Napoli a breve rinnoverà il contratto a Meret per quattro anni con l’opzione per il quinto”.

Ha concluso l’esperto di calciomercato.