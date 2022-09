Bargiggia: “Sarri parla di malafede degli arbitri, da ufficio indagini e squalifica”

Paolo Bargiggia commenta le parole di Maurizio Sarri sugli arbitri pronunciate dopo Lazio-Napoli: “Sono da ufficio indagini“. Il giornalista attraverso il suo sito ufficiale scrive: “Lazio-Napoli è stata una delle tre gare, insieme a quella del derby di Milano ad aver offerto nel sabato di calcio italiano una partita interessante con tanti spunti offensivi. Partono bene gli uomini di Sarri, poi passata la mezz’ora, il Napoli di Luciano Spalletti prende il controllo della gara fino a compiere una rimonta meritata. Nel finale di gara la reazione dei biancocelesti non ha portato il tanto agognato pareggio a quel punto della gara, anche se lo hanno sfiorato in più circostanze“.

Sarri si è lamentato degli arbitri per il gol di Kim e per il rigore non concesso alla Lazio per presunto fallo di Mario Rui su Lazzari. “A far rumore al termine della gara sono state le parole di Maurizio Sarri, tra l’altro accuse pesanti rivolte all’arbitraggio non soltanto sugli episodi della gara stessa ma anche andando a ritroso sulla prima gara di campionato contro il Bologna. A detta del tecnico di Figline, il goal di Kim è dubbio per la spinta del coreano su Luis Alberto. Da sanzionare, invece, con il calcio di rigore il contatto tra Mario Rui e Lazzari”.

Poi ha concluso: “Le dichiarazioni di Sarri sulla presunta malafede degli arbitri e del Sistema dopo Lazio-Napoli sono come minimo da Ufficio Indagini. E da squalifica pesante. Dimostrano anche la mancanza di cultura sportiva di un allenatore rimasto provinciale“.