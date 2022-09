Bellinazzo: “Se la Juve non va in Champions chi la ripaga?” Arriva la risposta di un tifoso

Il gol non concesso alla Juve per fuorigioco di Milik fa ancora discutere. Ne parla anche il giornalista Marco Bellinazzo. Mentre dall”Aia è arrivata l’ammissione che il Var non aveva le immagini con Candreva, la polemica non si arresta.

Anche Marco Bellinazzo interviene su Juve-Salernitana e sul gol annullato a Milik: “Quello di Juventus-Salernitana era già un offside cervellotico (appurato che Bonucci non tocca la palla). Adesso però tutte le istituzioni coinvolte hanno il dovere di spiegare. Se ad esempio la Juventus dovesse mancare la prossima Champions per 2 punti chi pagherà i danni?“. Tra i tanti commenti c’è un tifosi che gli risponde: “E i danni al Napoli per la mancata Champions per il rigore inventato su Cuadrado chi li pagherà?” Ma sono tanti i commenti che ricordano tanti presunti favori arbitrali a favore della Juventus, come il gol annullato al Milan, decisivo per la lotta scudetto, la mancata espulsione di Pjanic del 2018 con gli audio del Var spariti per magia, fino ad arrivare anche a quel famoso rigore non concesso a Ronaldo dall’arbitro Ceccarini. Da non dimenticare che alla Salernitana manca anche un rigore e che quello concesso ai bianconeri è stato definito da tanti addetti ai lavori come generoso.