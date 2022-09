Benitez: “Kvaratskhelia enorme minaccia per il Liverpool”

Il tecnico spagnolo ha poi proseguito: “Il pericolo per il Liverpool è ovunque. A Spalletti piace costruire da dietro. Il Liverpool ha solo bisogno di una vittoria per aumentare la fiducia. Non vedo una squadra alle prese con problemi importanti”.

Benitez conosce per bene entrambi gli ambienti e quindi è consapevole dell’importanza che può avere una sfida del genere. L’inizio a singhiozzo del Liverpool non preoccupa l’allenatore che conosce per bene l’imprevedibilità del calcio, con partite come quella di stasera che possono cambiare il verso della stagione.