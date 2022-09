Tutti a difesa della Signora, Bremer tocca Piatek: il rigore in Juve-Salernitana che nessuno vuole vedere

Juve-Salernitana viene ricordata per l’assenza delle immagini al Var ed il gol annullato a Milik, ma c’è anche un rigore su Piatek per fallo di Bremer. Nel pasticcio generale tutti si sono fiondati a difendere madama bianconera. C’è addirittura Massimo Mauro che parla del Var come strumento per addirittura danneggiare la Juventus, roba da aprire un fascicolo per una indagine se fosse vero.

Ma per l’errore ai danni della Juve si ci stracciano le vesti, mentre il rigore a favore della Salernitana è andato a finire diritto nel dimenticatoio, come se mai fosse accaduto, eppure i granata avrebbero ricevuto la massima punizione e magari la partita sarebbe andata in modo diverso.

Juve-Salernitana: rigore Piatek, Bremer lo tocca

Nella confusione generale e con la necessità di correre immediatamente ai ripari si accelera anche per il fuorigioco semiautomatico. “Mai più un Juve-Salernitana” come sempre in Italia le soluzioni arrivano dopo la catastrofe e mai in via preventiva. La tecnologia Soat è pronta ad esordire per evitare un’altra situazione clamorosa.

In questa congestione di annunci, immagini e linee tracciate ci si continua a perdere il vero errore arbitrale della gara (gli arbitri ed il Var non avevano le immagini con Candreva ndr) ovvero il rigore non fischiato a Piatek per fallo di Bremer in Juve-Salernitana.

Il contatto tra il difensore bianconero e l’attaccante granata è evidente e l’arbitro è posizionato benissimo per vederlo. Piatek cambia traiettoria e Bremer gli tocca la gamba destra prima che il giocatore della Salernitana possa calciare in porta. La foto di Errori arbitrali è chiara, ma l’episodio continua ad essere ignorato, eppure è gravissimo, perché manca un rigore solare ad una delle squadre impegnate sul terreno di gioco, ma nulla sembra poter cambiare la narrazione che sta passando in questo momento a livello mediatico nazionale.