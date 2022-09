Bruscolotti: “Kim difensore vero come me. Napoli gruppo solido”

Bruscolotti ha poi proseguito: “Kim? Vedo un difensore come me ai miei tempi, va sempre alla ricerca della palla. Tra lui e Rrhamani è cambiato il volto della difesa. Dicevano tante cose, ma questo ragazzo ha un grande futuro. Ce ne saranno pochi come Kim in giro. Bisogna fare i complimenti allo scouting del Napoli, scegliere giocatori così giovani e forti non è da tutti. Ne abbiamo fatti di scontri con capocannonieri di certo spessore, ho avuto modo di confrontarmi con tanti campioni mondiali”.

“Di Lorenzo è un grande atleta, non si ferma mai, ha il carattere giusto. Scelta ben azzeccata, sta facendo benissimo. Mi fa piacere che sia un campionato aperto, c’è la possibilità di giocarselo. L’esperienza dello scorso anno dovrebbe far crescere, anche se si vede già adesso che la squadra sa il fatto suo”.