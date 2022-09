Bruscolotti: “Osimhen sbaglia goal clamorosi. Scudetto? Lasciamo perdere”

Beppe Bruscolotti ha sempre espresso la sua opinione senza peli sulla lingua. Nell’intervista su Radio Marte, lo storico capitano azzurro se la prende con Victor Osimhen per la sua prestazione negativa contro il Lecce. Carattere spigoloso, Bruscolotti attacca apertamente il nigeriano: “Victor Osimhen? La coordinazione la deve affinare, non arriva nel modo giusto sui palloni. Quando ad un centravanti capitano uno o due palle buone, almeno un gol lo deve fare. Ha sbagliato occasioni clamorose, contro il Lecce. Non è facile, anche la squadra lo deve aiutare: in certi casi, deve arretrare di qualche metro per dargli la possibilità di sfruttare le sue caratteristiche di velocità. Se lo si isola, si perdono le sue doti migliori”.

Bruscolotti ha poi proseguito sullo scudetto: “Il Napoli di Luciano Spalletti è da Scudetto? Sognare è giusto, ma lasciamo perdere: certe cose vanno fatte a tempo debito, a campionato inoltrato. Lotteremo innanzitutto per la Champions. Non mettiamo carne a cuocere: la squadra ha bisogno di tranquillità. Si è creato un bel rapporto tra tutti gli interpreti, ma bisogna vivere alla giornata”. L’ex capitano del Napoli non la tocca piano nei confronti del Napoli Luciano Spalletti perché ritiene che certi obiettivi vanno discussi nella parte finale della stagione, quando le partite saranno ancor più decisive.