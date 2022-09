Sport Mediaset: Napoli Mercato chiuso, Meret rinnova. Giuntoli ha concluso l’ultima cessione”

Calciomercato, l’ultimo giorno non riserva sorprese ai tifosi del Napoli. Niente Cristiano Ronaldo e nemmeno Keylor Navas.

Calciomercato Napoli: è chiuso il mercato in entrata per gli azzurri. Niente da fare per Cristiano Ronaldo e Navas, trattative che non sono andate in porto. Tra i pali gli azzurri punteranno su Meret con l’imminente rinnovo di contratto come ha spiegato Sport Mediaset:

“Alla fine niente Cristiano Ronaldo e nemmeno Keylor Navas. A poche ore dal gong della sessione estiva, il mercato del Napoli può considerarsi di fatto chiuso, se si esclude la cessione ormai imminente di Adam Ounas al Lille a titolo definitivo che porterà nella casse degli azzurri 3 milioni di euro più 2 di bonus e il 40% sulla futura rivendita.

Il portiere del Psg continua a trattare la buonuscita sul contratto in scadenza 2024 con il club francese senza trovare la quadra e il tempo a disposizione sta scadendo, ecco perché il club patrtenopeo una volta chiuso il mercato (non è escluso un ultimo per Navas, con cui c’è già un accordo per un biennale da 4 milioni a stagione) tornerà concretamente a discutere del rinnovo di contratto di Alex Meret, in scadenza nel 2023.

Una trattativa per il prolungamento che sembrava chiusa già due mesi fa, ma che ora dovrà ripartire da zero, dopo che gli azzurri fino alla fine hanno lavorato sul mercato alla ricerca di un altro portiere titolare. Il primo contatto tra le parti c’è stato in occasione del match contro la Fiorentina e la fumata bianca potrebbe essere vicina: sul piatto un quinquennale da oltre 2 milioni a stagione e la garanzia di essere il numero uno”.