Careca protegge Zielinski: “Anch’io sbagliai un rigore ripetuto, aspettai le 2 per uscire dallo stadio”

Antonio Careca ha espresso il suo pensiero sull’attualità partenopea nel corso del programma televisivo Delietta Gol in onda su TvLuna: “La vittoria con il Liverpool è stata particolarmente significativa. Ha dato carica alla squadra e da quel momento il Napoli ha acquisito sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi. Quel 4-1 ai Reds ha portato altre vittorie. Vedo una squadra unita, giocano l’uno per l’altro e questo è fondamentale. Si divertono in campo. Solo così si vincono i trofei. È importante essere uniti anche fuori dal campo. Ai miei tempi amavo organizzare serate con i miei compagni di squadra per condividere cose anche fuori dal campo. È stato fondamentale. Anche oggi ritrovare Francini mi rende felice e mi porta indietro nel tempo, a dei momenti magici”.

A proposito della città, ci sono emozioni che non si dimenticano: “Tornare a Napoli dopo la pandemia, ritrovare il calore dei tifosi, per me è stato bellissimo. Napoli ti resta nel cuore”. Riguardo il valore tecnico del Napoli, l’ex campione azzurro ha le idee chiare: “Quest’anno la rosa è davvero ampia. Ci sono diversi giocatori di qualità. Zielinski quest’anno sarà particolarmente importante, ma sono importanti tutti. Anche io ho sbagliato un rigore ripetuto, non è bello. Quando è capitato non uscivo dallo stadio, aspettavo le 2 di mattina perché i tifosi arrabbiati mi aspettavano fuori”.

Sul campionato c’è ottimismo: “Si vince insieme approfittando anche dei momenti neri degli altri. La Juve ad esempio è spenta. Io hi segnato tanti gol ai bianconeri, a Napoli valgono doppio”. Guardando alla prossima sfida con il Milan a San Siro ha le idee chiare: “Questo Napoli che viene da un momento positivo può vincere con il Milan. Non sarà facile ma queste grandi vittorie in Champions aiutano a vincere. Finirà 1- 2 a Milano”.