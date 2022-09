Caressa: “La Juve ha tutto per fare l’impresa col Psg. De Laurentiis, una cosa mi fa ridere”

Fabio Caressa giornalista di Sky analizza la prima giornata di Champions League con la Juve che gioca con il Psg. Lo stesso Allegri dopo il pareggio stentato con la Fiorentina ha detto chiaramente che la partita da vincere non è quella in Francia, ma bensì quelle con il Benfica per lottare per il secondo posto. Una comunicazione da perdenti l’ha definita qualcuno, ma c’è chi invece è convinto che all’interno dello spogliatoio Allegri abbia detto tutt’altro, caricando la squadra per cercare la vittoria con il Psg.

Anche Fabio Caressa crede nell’impresa della Juve con il Psg e dice: “Il Psg ha sicuramente dei grandi numeri, Neymar ha siglato già 6 gol e fatto 7 assist, Messi ne ha segnati 3. In totale, insieme a Kylian Mbappè, hanno già raggiunto 17 gol e 12 assist. Sarà una gara chiusa, quella della Juve, se vorrà spere di vincere: te la giochi nel finale, quando i tre fenomeni sono stanchi. Nella partita tra Psg e Juve può succedere di tutto, i bianconeri fanno un miracolo se battono i francesi. Ma sarà una gara chiusa quella che dovrà fare la Juve con Allegri che punta su Vlahovic, lui è l’uomo che può spaccare qualsiasi partita. La comunicazione di Allegri poi è orientata ad un grande ritorno emotivo, qualora si dovesse riuscire a fare il grandi risultato con il Psg“.

Caressa a Sky ha parlato anche del Napoli e del calciomercato della società azzurra: “Ora mi viene da sorridere quando ripenso alle norme critiche che sono state rivolte ad Aurelio De Laurentiis all’inizio del calciomercato. Invece il presidente azzurro ha dimezzato il monte ingaggi ed ha allestito una squadra che può diventare più forte di quella dello scorso anno. Kvaratskhelia è un acquisto sorprendente che è stato pagato anche bene. I dirigenti azzurri hanno fatto un grande lavoro“.