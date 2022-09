Caressa: “Juve-Salernitana, incredibile doppio errore tecnico. È gravissimo”

Fabio Caressa giornalista di Sky commenta il presunto errore del Var i Juve-Salernitana: “Due errori tecnici, così è grave“. Il giornalista durante la puntata del ‘Club’ in onda su Sky prima di ricevere l’immagine, in cui si vede Candreva che tiene in gioco Bonucci aveva già sentenziato: “Gli arbitri hanno detto che se un giocatore prova a colpire la palla loro chiamano fuorigioco, però poi le situazioni vanno interpretate e credo che qui non ci siano gli estremi per annullare il gol”.

Juve-Salernitana: Caressa scrive a Rocchi

Durante la puntata del Club, Caressa ha anche scritto in diretta a Rocchi per ricevere spiegazioni su quanto accaduto. Anche perché è arrivata anche l’immagine in cui, secondo le linee tracciate da Sky, c’è Candreva che tiene in gioco Bonucci sul gol annullato a Milik. Il commento di Caressa su quanto accaduto in Juve-Salernitana è lapidario: “È un doppio errore tecnico incredibile, Bonucci non influisce per il regolamento e Candreva lo tiene in gioco di mezzo metro. Il VAR si è preso la briga di richiamare l’arbitro sbagliando e senza controllare la posizione di Candreva. Errore più grave dell’era VAR”. Durante la trasmissione il giornalista di Sky ha detto che visti i gravissimi errori durante Juve-Salernitana è possibile che ci siano “sanzioni pesantissime e definitive”. Il riferimento è agli arbitri, magari a chi controlla il Var oppure a chi ha fornito le immagini, escludendo quella ampia in cui si vede meglio la posizione di Candreva.

Poco o nulla, invece, è stato detto per quanto riguarda il rigore regalato alla Juve sempre nella gara con la Salernitana. L’episodio è passato in sordina e si è preferito enfatizzare solo quell’episodio che avrebbe favorito la Juventus di Massimiliano Allegri, dominata nel primo tempo dai granata dell’allenatore Nicola.