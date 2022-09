Caressa: “Napoli? è una notizia che sia lassù in classifica”

Fabio Caressa, ha analizzato le prime uscite del Napoli di Spalletti. Il giornalista e telecronista di Sky si è poi soffermato anche sulle scelte del club di Aurelio De Laurentiis in sede di mercato:

“Il Napoli ha fatto un passo falso contro il Lecce di Marco Baroni in campionato, ma c’è un aspetto che, a mio modo di vedere, non dobbiamo mai dimenticare: il club azzurro, infatti, in due anni ha ridotto quasi della metà il suo monte ingaggi”.