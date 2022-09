Champions League: flop Chelsea sconfitta dalla Dinamo Zagabria, errore di Koulibaly – Video

Champions League nella prima giornata la Dinamo Zagabria vince a sorpresa contro il Chelsea, decisivo l’errore di Koulibaly. Il difensore ex Napoli durante la sfida con il club croato ha commesso un grave errore che ha spalancato la porta a Orsic che al 13′ ha segnato il gol decisivo per la vittoria della Dinamo Zagabria.

Una sconfitta pesante ma non decisiva per il Chelsea che ovviamente avrà tutte le opportunità per recuperare e quindi passare il turno nel Gruppo E dove ci sono anche Salisburgo e Milan che si sfideranno questa sera in Austria alla Red Bull Arena. Chi vincerà tra le due pretendenti potrà andare subito in testa al girone ed approfittare della sconfitta del Chelsea. Il club inglese non è riuscito a rimediare all’errore di Koulibaly che in uscita su Pektovic non è riuscito ad intervenire sul pallone ed ha lisciato il pallone, a quel punto si è aperto il campo per la rete degli avversari.