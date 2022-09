Champions League: Napoli-Liverpool, arbitra del Cerro Grande, la designazione completa

Ritorna la Champions League con il Napoli che affronta il Liverpool: designato l’arbitro Carlos del Cerro Grande. Luciano Spalletti farà il suo esordio in Champions League con il Napoli davanti al pubblico dello stadio Diego Armando Maradona tutto esaurito. La prima sfida sarà già molto complicata con il Liverpool di Klopp che non ha cominciato al meglio la stagione è resta comunque la favorita per il primo posto del girone, oltre ad essere una squadra fortissima.

Il Napoli potrà contare sulla forza del gruppo, ma anche su alcune individualità come Kvaratskhelia e Anguissa che in questo inizio di campionato sono sicuramente gli uomini più in forma. Ma la squadra azzurra davanti al pubblico di casa avrà un sostegno in più grazie alla spinta dei cinquantamila spettatori. Sarà sicuramente una partita bellissima ed emozionante, una festa per il ritorno del Napoli in Champions League dopo due anni di assenza. Gli uomini di Spalletti credono nell’impresa e per mercoledì lo staff medico sta cercando di recuperare anche Lozano dopo l’infortunio in Lazio-Napoli.

Oggi è arrivata anche la designazione da parte della Uefa per gli arbitri di Napoli-Liverpool: