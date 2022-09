Champions League: Rangers-Napoli, ipotesi campo neutro o Stadio Maradona

Glasgow Ranger-Napoli è la partita del secondo turno del Girone A di Uefa Champions League per la stagione 2022/23. La partita è in programma il giorno 13 settembre 2022 ad Ibrox Park di Glasgow ma la morte della Regina Elisabetta II ha posto dei seri dubbi sullo svolgimento del match. La Premier League, ed in generale nel Regno Unito, si è deciso di posticipare il turno di campionato. Grandissimo l’affetto e la commozione per la più longeva sovrana d’Inghilterra.

Rangers-Napoli: si gioca?

Da capire se anche la Uefa riuscirà a posticipare la data di Rangers-Napoli. Una possibilità molto complicata da attuare, visto che il calendario è già molto fitto. La fase a gironi di Champions League deve terminare prima dell’avvio dei Mondiali in Qatar quindi i tempi sono estremamente ristretti, tanto che si gioca continuamente in campionato ed in Europa. Trovare una data utile non sarà semplice. I due club sono in stretto contatto con la Uefa per capire cosa bisogna fare, anche perché Rangers-Napoli si gioca martedì e quindi una soluzione bisogna trovarla in brevissimo tempo.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, c‘è anche la possibilità che il match di Champions League Rangers-Napoli, venga giocato allo Stadio Diego Armando Maradona, invertendo quindi l’ordine previsto, oppure in campo neutro.