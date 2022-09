Champions League: Simeone guida il Napoli a Glasgow: l’indizio di Spalletti

Il Napoli affronta i Rangers di Glasgow nella seconda giornata del Girone A della Champions League stagione 2022/23. La partita era in programma il 13 settembre 2022 ma è stata spostata al 14 per motivi di ordine pubblico, legati allo spostamento della salma della Regina Elisabetta II. Il Napoli dopo la grande vittoria con il Liverpool 4-1 (ieri i Reds hanno vinto con l’Ajax 2-1 ndr), dovrà dare conferme. Vincere con i Rangers in un infuocato stadio Ibrox non sarà affatto semplice, ma con i tre punti gli azzurri darebbero un chiaro indirizzo al girone. Per la partita Rangers-Napoli è pronto Simeone titolare, l’indicazione l’ha data Spalletti in conferenza stampa, facendo capire che l’argentino è in vantaggio su Raspadori.

Rangers-Napoli: Simeone titolare

“Raspadori è bravissimo nel cucire il gioco. Ha corso più di alcuni centrocampisti sabato e comunque in zona gol si è visto ed è stato decisivo. Ora qui servono cose differenti e ci sto pensando. Con Simeone si attacca di più la profondità. A lui piace a va anche oltre la tribune per inseguirla. Lui è fortissimo e va a prendersi quello che passa. Quando lo faccio entrare e gli voglio spiegare le cose lui è già pronto e freme “Fammi giocare che sto 30 secondi in più in campo”. Ecco questo è l’atteggiamento che mi piace nei miei ragazzi” parole di Luciano Spalletti riportate da Gazzetta dello Sport. Parole che danno una chiara indicazione su Simeone pronto a giocare titolare Rangers-Napoli sfida di Champions League, che non ammette “turnover” come ha detto Spalletti. Ecco perché la rosa sarà quella dei ‘titolari’ con Anguissa, Lobotka e Zielinski in mediana, con Kim in difesa e Kvaratskhelia in attacco. Unico cambio sarà Politano che giocherà al posto di Lozano che non è al massimo della forma fisica.