In Champions comanda il Napoli. I tifosi: “Il vero eroe ha un nome e un cognome”

Comanda il Napoli in Champions, Politano su rigore, Raspadori e Ndombele firmano la grande vittoria a Ibrox. Tifosi pazzi di gioia.

In Champions comanda il Napoli. La banda di Spalletti sbanca anche Glasgow e guida a punteggio pieno il girone di Champions. Due vittorie in due partite e soprattutto un altro grande esame di maturità superato in un tempio storico del calcio come quello dei Rangers.

Un rigore di Politano e i gol di Raspadori e Ndombele hanno firmato la grande vittoria a Ibrox, quella che conferma lo spessore e la grande qualità della squadra azzurra. Un grande regalo scartato da Spalletti, ma soprattutto una grande gioia per i tanti tifosi che hanno guardato la partita davanti alla tv.

A fine partita i tifosi azzurri hanno manifestato tutta la loro gioia suo social:

“Grazie Ragazzi! Avete lottato con tutte le vostre energie ! Bravi! “.

“Siamo andati a fare le condoglianze per la morte della Regina con tre palloni. A mani vuote non siamo abituati”.

Kvaratskhelia decisivo, in goal anche Raspadori e Ndombele: i nuovi acquisti sono formidabili. L’artefice della vittoria ha un nome e cognome: Cristiano Giuntoli“; “Mercato del Napoli sontuoso: bravo Giuntoli”.

“Questo Napoli è una macchina perfetta e che grande mercato”; “Il Napoli sta facendo benissimo, gli acquisti di Giuntoli sono eccezionali”.

“Questa vittoria in questo stadio e una grande iniezione di fiducia per la partita di MILANO domenica sera ,un altra grande partita contro una grande squadra come il MILAN”.

“Vi Amiamooooo Grazie di Tutto Siamo Orgogliosi di Tutti Voi con Tutto il cuore”.

Questi alcuni messaggi che si possono leggere sul web.