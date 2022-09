Champions, Rangers-Napoli visibile in chiaro anche in streaming

la sfida Champions tra Rangers e Napoli sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming tramite l’app mediaset infinity.

Rangers-Napoli, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, si giocherà mercoledi 14 settembre 2022 nella straordinaria cornice di Ibrox Stadium. Calcio d’inizio programmato alle ore 21,00.

Il Napoli torna a concentrarsi sul suo cammino europeo, dopo aver battuto il Liverpool, si appresta ad affrontare i Rangers nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023.

Quello che andrà in scena sarà il primo confronto in assoluto tra Rangers e Napoli. I partenopei, nel corso della loro storia, affrontato una sola compagine scozzese in partite ufficiali: si giocava l’edizione 1967/1968 della Coppa delle Fiere e avversari di turno furono gli Hibernians che vennero eliminati con due goleade (4-1 all’andata e 5-0 al ritorno).

RANGERS-NAPOLI IN CHIARO IN TV E IN STREAMING

Saranno diverse le opzioni per seguire Rangers-Napoli. La sfida verrà infatti trasmessa sia da Mediaset in chiaro su Canale 5, che da Sky.

Per quanto riguarda l’emittente satellitare, i canali di riferimento saranno Sky Football (203 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

La partita sarà visibile anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oltre che su pc e laptop.

Mediaset proporrà la visione gratuita del match attraverso Mediaset Infinity. Sarà dunque sufficiente scaricare l’apposita app, o in alternativa accedere al sito ufficiale della piattaforma.

I clienti Sky, come di consueto, potranno invece seguire Rangers-Napoli in streaming tramite il servizio Sky Go.

Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio streaming on demand di Sky. Sarà possibile seguire il match di Glasgow acquistando il ticket ‘Sport’.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset ha affidato la telecronaca chiaro di Rangers-Napoli a Massimo Callegari con commento tecnico di Massimo Paganin, Sky non ha ancora comunicato i nomi dei telecronisti.

PROBABILI FORMAZIONI

RANGERS (4-2-3-1): McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Wright, Lundstram; Tillman, Kamara, Kent; Colak.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.