Chelsea, tutti contro Koulibaly: “Anche Maguire è più forte”

Kalidou Koulibaly nel mirino della critica in Inghilterra dopo la sconfitta del Chelsea con la Dinamo Zagabria. L’errore di Koulibaly è stato decisivo per la vittoria del club croato, in un girone molto difficile in cui ci sono anche Milan e Salisburgo che hanno pareggiato all’esordio in Champions League stagione 2022/23.

Il Chelsea ha reagito allo svantaggio di Orsic siglato al 13′, ma nonostante i tanti tentativi non sono riusciti nemmeno ad arrivare al pareggio. L’errore di Koulibaly è costato caro al Chelsea, ma anche al giocatore che è finito nel mirino della critica. Non solo i tifosi, ma anche le testate giornalistiche hanno messo in evidenza la prestazione tutt’altro che esaltante del difensore ex Napoli. C’è chi scrive che è stato “sovrastimato”. Chi invece sottolinea che a Napoli era “abituato ad essere un top player” mentre al Chelsea ha trovato un’altra dimensione. Altri scrivono che “sostituire Rudiger con Koulibaly è come sostituire una Ferrari con una Fiat”. C’è chi invece esagera ancora di più e sottolinea che pure Maguire del Manchester United è più forte di lui. Insomma si prevedono tempi duri per Koulibaly al Chelsea, con il difensore senegalese che ha una intera stagione per far cambiare i giudizi su di lui.

Replacing Rudiger with Koulibaly is like replacing a Ferrari with a Fiat

No wins, no clean sheets, just losses and red cards.

Chelsea has conceded in 6 of its 7 matches this season in all competitions.

They spent $202m on defenders this summer 😱💰 pic.twitter.com/ANllJ3hx3e

