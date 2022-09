Chiariello: “Nel Napoli un solo uomo al comando. Ecco le differenze col Milan”

Umberto Chiariello ha espresso il suo editoriale ai microfoni di “Un Calcio alla radio”, in onda sulle frequenze di Radio Napoli Centrale: “La Champions ha portato buone notizie in Italia con 3 vittorie in 4 partite, l’Europa League e la Conference League hanno visto la Roma vincere 3-0 soltanto alla ripresa giocando tutta la partita con un uomo in più contro una squadra finlandese; la Lazio ha preso una scoppola memorabile in terra danese: 5-1 e Sarri furibondo che minaccia di cacciare qualcuno o le dimissioni. Chi sta peggio di tutte è la Fiorentina che, dopo aver fatto un mercato ‘da sogno’, è una squadra che non segna mai e ne prende da tutti”.

Chiariello ha poi proseguito: “Alla fine della fiera tra campionato e coppe, le due squadre che vanno a braccetto e che domenica sera si scontreranno sono Napoli e Milan. Due modelli gestionali totalmente diversi tra loro: Milan con una struttura invidiabile, dirigenti di alto profilo, uomini spogliatoio di grandissima personalità, ma tanti giovani e tante scoperte”. “Napoli con un solo uomo a comando (Aurelio De Laurentiis, ndr.), struttura snellissima eppure perseguono gli stessi obiettivi: essere competitivi, ringiovanire la rosa, abbattere il monte ingaggi, costi contenuti, competitività, prospetti da lanciare: domenica sera uno scontro tra organizzazioni completamente diverse per gli stessi obiettivi”. Termina Umberto Chiariello.