Piagnisteo Chirico: “VAR messo per penalizzare la Juve”

VAR introdotto per penalizzare la Juve, Marcello Chirico in preda ad uno stucchevole piagnisteo punta il dito contro gli arbitri.

Marcello Chirico, direttore de il Bianconero.com e grande tifoso della Juventus si è lasciato andare ad uno stucchevole piagnisteo.

Il giornalista commentando il rigore non fischiato alla Juventus per intervento su Cuadrado nell’ultimo match contro lo Spezia ha affermato: “VAR introdotto per penalizzare la Juventus. Una presa in giro”.

PIAGNISTEO CHIRICO

Ecco le parole di Chirico sul portale di fede Juventina: “C’è un tema, però, che pure stavolta non è stato affrontato, e penso volutamente. Dalla critica juventina, in quanto la partita con lo Spezia è stata vinta, e da quella neutrale, completamente disinteressata. L’argomento in questione è il VAR e il modo (pessimo) in cui è stato utilizzato pure in quest’ultima gara. Per la precisione, nel finale della prima frazione di gioco, quando in area spezzina è stato atterrato Cuadrado”.

“Si, atterrato, anche se per i moviolisti di alcune testate sportive, è stato il colombiano ad andare a sbattere contro Hristov, come gatto Silvestro nei cartoni della Looney Tunes. Questo perché ormai è passato il concetto che “Cuadrado si butta”, e allora non è mai rigore. Soprattutto da dopo il famoso penalty concesso ai bianconeri in un Juve-Inter del 2020, per un contatto (netto) appunto tra Cuadrado e Perisic, dopo il quale si innescò sui media un parapiglia no-stop fino ad indurre l’arbitro Calvarese ad ammettere l’errore (che non c’era). Da allora – forse anche da molto prima – se Cuadrado cade in area avversaria è simulazione, o comunque non è fallo” ha continuato il giornalista di fede bianconera.

“Gli arbitri, in questo senso, sono delle spugne: fingono di fregarsene delle polemicucce da bar, ma quando vanno in campo se ne ricordano eccome, e si comportano come ha fatto Colombo a Torino. Cioè, non dando il rigore. Che sarebbe stato ineccepibile, talmente l’entrata del bulgaro su Cuadrado lanciato a rete è stata netta, prima su un piede e poi sull’altro dell’ala juventina. Ma ciò che appare chiaro a noi, non lo è per i direttori di gara. Loro ragionano ormai su cosa sia più conveniente fare in campo per evitare le polemiche del giorno dopo“.

VAR INTRODOTTO PER PENALIZZARE LA JUVE

“E il Var in tutto questo? Silenzio totale. “A termini di protocollo, non poteva intervenire”, e l’episodio è stato archiviato. Però in altre gare della giornata è intervenuto eccome, anche se l’arbitro aveva deciso in modo differente. Inutile chiedere spiegazioni sull’applicazione del protocollo, tanto ogni volta trovano sempre un modo per dirti il contrario di quanto dichiarato la volta precedente. Com’è capitato per i tanti episodi di Juve-Roma. Una presa in giro costante e reiterata, quasi settimanale, pur di non ammettere errori evidenti, o motivare la disomogeneità di valutazione tra una partita e l’altra”.

“Se poi arrivi alla conclusione che il Var lo hanno introdotto soprattutto per penalizzare la Juve, ti guardano male e ti dicono che sei in malafede. Poi, però, leggiamo le statistiche da quando hanno introdotto in Serie A il Var e vediamo questo: interventi a favore della Juventus 23, contro 41. Un caso?”.

CHIRICO CONTRO NAPOLI

Le parole di Chirico sul Var e la Juve fanno tornare in mente un vecchio adagio: “Chi la fa l’aspetti”. Il giornalista di fede Juventina solo qualche tempo fa tacciava i napoletani di piagnisteo, perchè si sentivano defraudati dagli arbitri.

Ora è lui che dall’alto del suo pulpito avvisa che è la Juventus la squadra defraudata dai direttori di gara. Su quest’argomento sicuramente Google sarà più esaustivo ma comunque guardare le nostre rubriche sulla classifica reale e virtuale potrebbe aiutare a risponde a questa domanda, se poi sul piatto ci mettiamo anche Cuadrato, l’artista della simulazione allora il dado è tratto.

Al caro Chirico consigliamo fermamente di evitare di puntare il dito contro Napoli o i Napoletani perchè come si dice da queste parti: Chi vo ‘o male e l’ate ‘o sujo sta areta ‘a port, in questo caso nella sala VAR.