Ciro Mertens torna spesso a Napoli, oramai sei un talismano – Video

Dries Mertens ex attaccante del Napoli. ha assistito alla sfida Napoli-Liverpool di Champions League allo stadio Diego Armando Maradona. Il talento belga ora al Galatasaray ha sfruttato due giorni di riposo ed ha preso l’aereo per arrivare a Napoli, guardare la partita e poi volare si nuovo in Turchia dove oggi riprenderà gli allenamenti con il suo attuale club

Mertens si è scatenato allo Stadio Maradona durante Napoli-Liverpool di Champions League ed ha esultato alla grande al gol degli azzurri, come dimostra il video che sta spopolando sui social. Ma il giocatore belga ha voluto condividere la gioia della schiacciante vittoria del Napoli anche con alcuni dei suoi ex compagni. Mertens a fine partita è andato a salutare lo storico magazziniere Starace, sui grande amico, poi si è fatto immortale con una foto con Rrahmani, Elmas, Di Lorenzo e Starace appunto. Con la maglia azzurra di Maradona, Mertens ha dimostrato ancora una volta tutto l’affetto che prova non solo per la città di Napoli ma anche per la sua squadra. Il sogno dei tifosi partenopei sarebbe quello di poterlo avere di nuovo a Napoli a fine carriera, magari in un ruolo dirigenziale in rappresentanza del Napoli in Europa e nel mondo.