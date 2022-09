Classifica senza errori arbitrali quinta giornata serie A: Due rigori negati al Napoli, ma si parla solo della Lazio

Classifica senza errori arbitrali quinta giornata serie A. Lazio-Napoli diventa il casus belli del problema arbitrale italiano.

Mancano 3 rigori e 2 chiare evidenti mancate espulsioni ma l’attenzione mediatica è rivolta tutta sul rigore negato alla Lazio presa a pallonate dal Napoli di Spalletti. Napolipiu.com è stato vaticinante in proposito al problema arbitrale e mediatico. Inutile girarci intorno, senza giornali e televisioni non si va da nessuna parte. Dopo i 2 rigori plateali e invedibili negati col Monza e con il Lecce, i media italici si sono fossilizzati sul rigore di Lazio – Napoli che fra i tre rigori non assegnati è il meno evidente.

Fiorentina – Juventus 1 – 1, Doveri (Aureliano).

Si perde 2 calci di rigore Doveri (l’unico assegnato lo vede il VAR), ma prende la sufficienza su tutti i giornali. Il fallo di Cuadrado su Sottil è evidente ma non per Doveri e per il mainstream italico.

Milan – Inter 3 – 2, Chiffi (Di Paolo).

Male Chiffi ma l’Inter non protesta e la mancata espulsione di Theo Hernandez al 70’ (fallo su Dumfries in ripartenza), sul punteggio di 3 a 2, diventa solo un optional nel panorama arbitrale nazionale. In superiorità numerica e con 20 e più minuti da giocare sarebbe forse stata impensabile una rimonta interista?

Udinese – Roma 4 – 0, Maresca (Ghersini).

Male Maresca sul piano tecnico e disciplinare. Manca un rigore alla Roma sul punteggio di 1 a 0. Il fallo di Celik su Becao è evidente ma le giuste proteste di Mourinho non saranno raccolte mediaticamente.

Lazio – Napoli 1 – 2, Sozza (Fabbri).

Protesta a destra e a manca la Lazio di Sarri presa a pallonate dal Napoli di Spalletti il meno rigore dei 3 non assegnati in giornata diventa il casus belli del problema arbitrale italiano. Mancano rigori evidenti alla Fiorentina e alla Roma ma il discutibile rigore (Mario Rui e in vantaggio e cerca di difendere spazio e pallone) non assegnato a Lazzari rischia di divenire episodio inquietante.

I romani contestano anche le scelte disciplinari di Sozza dimenticando che il Napoli avrebbe dovuto giocare circa 20 minuti finali in superiorità numerica per la mancata espulsione di Milinkovic-Savic.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI SERIE A 2022 – 2023

QUINTA GIORNATA

REALE SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Atalanta 13 Atalanta 11 -2 Milan 11 Napoli 11 Napoli 11 Udinese 11 +1 Roma 10 Roma 10 Torino 10 Inter 9 Udinese 10 Milan 9 -2 Inter 9 Lazio 8 Juventus 9 Torino 8 -2 Lazio 8 Juventus 7 -2 Fiorentina 6 Sassuolo 7 +1 Salernitana 6 Fiorentina 6 Sassuolo 6 Salernitana 6 Spezia 5 Spezia 5 Verona 5 Verona 5 Empoli 4 Empoli 4 Bologna 3 Bologna 3 Lecce 2 Sampdoria 3 +1 Sampdoria 2 Lecce 2 Cremonese 1 Cremonese 2 +1 Monza 0 Monza 0

Riproduzione consentita con citazione della fonte Napolipiu.com