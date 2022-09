Classifica senza errori arbitrali serie A quarta giornata: Negato un rigore al Napoli

La classifica senza errori arbitrali quarta giornata serie A, l’arbitro Marcenaro e Abisso negano un rigore al Napoli.

Tutti promossi gli arbitri di Rocchi. Per la IV giornata di campionato non sono mancati Banti, Mazzoleni e Nasca al VAR. Il designatore non si è dimenticato nemmeno di Forneau (Inter – Cremonese) e di Marinelli (al VAR di Ternana – Cosenza in Serie B). Incredibile al Maradona. Ignorata la vistosa trattenuta di Tuia ai danni di Osimhen dopo la concessione del rigore da sfioramento assegnato al Lecce. Fra l’altro è già da settimane che Napolipiu.com ha fatto sapere che sarebbero stati tempi duri per i partenopei.

Roma – Monza 3 – 0, Piccinini (Mazzoleni).

Sono due i rigori che si perde il duo Piccinini – Mazzoleni. I falli di Marrone su Abraham e la spinta di Mancini ai danni di Pessina sono netti e sfuggono a Piccinini ma soprattutto a Mazzoleni al VAR che in Milan – Udinese, diretta da Marinelli, era intervenuto sul rigore farlocco – live assegnato ai milanesi.

Napoli – Lecce 1 – 1, Marcendo (Abisso).

Non va bene al Napoli che dopo Forneau (Napoli – Monza) e Marinelli (Fiorentina – Napoli) deve subire anche le scelte di Marcenaro. Marcenaro e Abisso dovrebbero almeno spiegarci la differenza fra il rigore di sfioramento concesso ai salentini nel presunto contatto Ndombelé – Di Francesco e il rigore non assegnato al Napoli per la plateale trattenuta di Tuia ai danni di Osimhen.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI QUARTA GIORNATA SERIE A 2022 – 2023

REALE SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Atalanta 10 Roma 10 Roma 10 Inter 9 Inter 9 Atalanta 8 -2 Juventus 8 Lazio 8 Lazio 8 Napoli 8 Milan 8 Udinese 8 +1 Napoli 8 Juventus 6 -2 Torino 7 Milan 6 -2 Udinese 7 Sassuolo 6 +1 Fiorentina 5 Fiorentina 5 Salernitana 5 Salernitana 5 Sassuolo 5 Torino 5 -2 Spezia 4 Spezia 4 Empoli 3 Empoli 3 Bologna 2 Sampdoria 3 +1 Lecce 2 Bologna 2 Sampdoria 2 Lecce 2 Verona 2 Verona 2 Cremonese 0 Cremonese 1 +1 Monza 0 Monza 0

