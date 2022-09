Classifica senza errori arbitrali sesta giornata: Moviolisti dell’ultima ora difendono il Milan e la Juve

Classifica senza errori arbitrali sesta giornata 2022/2023 Salernitana penalizzata. Furia Fiorentina. Moviolisti dell’ultima ora difendono il Milan e la Juve.

Disastro arbitri. Sulla falsa riga della passata stagione col Napoli penalizzato nella corsa scudetto non ci hanno fatto mancare nulla gli arbitri di Rocchi e Trentalange. Penalizzate Fiorentina, Lecce e Salernitana; succede di tutto, e di più, a Genova con Fabbri di Ravenna.

Sampdoria – Milan 1 – 2, Fabbri (Abisso).

Sempre sulla falsa riga della passata stagione continua a giocare un campionato a parte il Milan con regolamenti personalizzati. Dopo Marinelli (Milan – Udinese), Manganiello (Milan – Bologna) e Chiffi (Milan – Inter) non si è tirato indietro nemmeno Fabbri in quel di Genova. Dopo l’incredibile calcio di rigore farlocco – live concesso al VAR contro i friulani resta incredibile il rigore macroscopico negato ai felsinei (Tomori su Sansoni) senza l’intervento del VAR.

Dopo la straordinaria mancata espulsione di Theo Hernandez nel derby di Milano è entrato in funzione ancora il VAR per vedere le dita di Villar toccare il pallone ma non il placcaggio di Kjaer su Sabiri. C’è da chiedersi dove ancora sono i cronisti e moviolisti dell’ultima ora che appena qualche giorno fa si sono strappati i capelli e stracciato le vesti per il contatto Mario Rui – Lazzari. Ma lo strabiliante rigore negato ai liguri è da ritenersi solo la classica ciliegina sulla torta dell’arbitraggio di Fabbri.

La partita dei liguri è durata solo un tempo fino all’espulsione di Rafael Leão al 47’, con rigore negato a Sabiri compreso. Da questo momento in poi è l’arbitraggio del direttore ravennate è stato tale da far infuriare persino un tecnico calmo e pacato come Giampaolo: “L’arbitraggio? Dopo l’espulsione di Leão, sacrosanta, l’arbitro ha diretto a senso unico, come se dovesse in qualche modo mettere a posto le cose. Tutte le decisioni sono state contrarie. Non bisogna arbitrare con arroganza, la posta in palio è pesante sia per noi che per il Milan”.

Bologna – Fiorentina 2 – 1, Orsato (Maggioni).

Incredibile Orsato. E’ furia Fiorentina e Pradè non le manda a dire per il gol irregolare subito. Incredibile che Orsato di Schio non si accorga di Kasius quando affossa Quartu col gomito sulla nuca e dà il là alla rete vincente di Marko Arnautovic.

Lecce – Monza 1 – 1, Pairetto (Di Martino).

Non uno ma sono addirittura tre i rigori che il duo Pairetto – Di Martino si perdono a Lecce.

Al 72’, la palla finisce sul braccio di Molina in area del Monza, ma per arbitro e Var non è rigore.

In pieno recupero (93’) è molto più netto il mani di Pablo Mari in area lombarda ma il team arbitrale, Var compreso, non se ne avvedono.

Manca un rigore anche al Monza per fallo di mani di Hjulmand sul tocco di Ciurria.

Juventus – Salernitana 2 – 2, Marcenario (Banti).

Protesta a più non posso la Juventus a reti unificate e web associato sul gol giustamente invalidato a Bonucci per fuorigioco. E’ davvero fantasioso ritenere in posizione ininfluente Bonucci che disturba vistosamente i difendenti campani e ad un metro e qualche centimetro in più dal portiere avversario cerca di giocare il pallone.

Recrimina, e a ragione, il club salernitano. Al 3’ manca un rigore evidente a Piatek che viene steso da Bremer in area bianconera. Restano dubbi anche sul rigore assegnato alla Juventus, viziato anche da un precedente fallo di Cuadrado su Candreva non ravvisato da Marcenario. Sul prosieguo dell’azione, il fallo di Vilhena non appare altrettanto netto su Alex Sandro.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023

SESTA GIORNATA

REALE SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Atalanta 14 Napoli 14 Milan 14 Udinese 14 +1 Napoli 14 Atalanta 12 -2 Udinese 13 Inter 12 Inter 12 Lazio 11 Lazio 11 Milan 10 -4 Juventus 10 Roma* 10 Roma* 10 Juventus 8 -2 Torino 10 Torino 8 -2 Salernitana 7 Fiorentina 7 +1 Bologna 6 Salernitana 7 Fiorentina 6 Sassuolo 7 +1 Sassuolo 6 Lecce 5 +2 Spezia 5 Spezia 5 Verona 5 Verona 5 Empoli* 4 Bologna 4 -2 Lecce 3 Empoli* 4 Cremonese 2 Sampdoria 4 +2 Sampdoria 2 Cremonese 3 +1 Monza 1 Monza 0 -1

* Una gara in meno.

La Redazione

Riproduzione consentita con citazione della fonte Napolipiu.com