Contatto Mario Rui-Lazzari, Sky si divide. Costacurta: “Gomito alto”, interviene Zenga

Il contatto Mario Rui-Lazzari fa ancora discutere, l’arbitro Sozza non ha concesso il rigore. Opinioni diverse anche di Costacurta e Zenga a Sky. Durante il post partita dell’Olimpico viene analizzata la moviola di Lazio-Napoli. Sul gol di Kim, su cui ha protestato molto Maurizio Sarri, sono tutti d’accordo non c’è nessun fallo del sudcoreano. Diversa invece l’opinione per quanto riguarda il rigore chiesto a gran voce dalla Lazio.

Secondo Costacurta il gomito di “Mario Rui è alto e va a colpire Lazzari, secondo me resta più di un dubbio, il rigore si poteva tranquillamente concedere“. Di opinione diversa invece Zenga che dice: “Per me è tutto regolare, non credo sia calcio di rigore“. Opinioni discordanti che si mettono in evidenza anche in altri programmi sportivi e tra gli opinionisti, a dimostrazione che il contatto Mario Rui-Lazzari non è così evidente come quello che si vuole far credere. Alla fine l’arbitro ha deciso di lasciar correre, nonostante per tutta la partita abbia fischiato tanti falli per contatti molto lievi che hanno fatto infuriare più volte i giocatori del Napoli.

Dunque in un metro di giudizio così severo, l’arbitro ha deciso di non dare il rigore alla Lazio, vuol dire che in presa diretta il contatto non è stato ritenuto così eccessivo da concedere il penalty o da rivedere l’azione al Var.