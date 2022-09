Corbo: “Ecco la differenza tra Juve e Napoli. Non c’è niente di peggio che seguire la corrente dei tifosi”

Antonio Corbo ha analizzato il momento della Juventus di Allegri e del Napoli di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis.

Antonio Corbo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato le differenze tra Juventus e Napoli. Il giornalista ed editorialista del quotidiano La Repubblica, ha spiegato :



Il segreto di una società seria sta nello scovare giovani che sono forti anche da domani, per rinnovarsi e potenziarsi. Una società è forte quando trova calciatori che ti danno il cambio di marcia. E’ quello che sta accadendo al Napoli.

Al contrario la Juventus si fa attrarre dai nomi come Pogba e Di Maria che sono in una fase crepuscolare della carriera. E il motivo è che non ci sono più i dirigenti di prima. La Juve non soffre perché sbaglia Allegri, ma sbaglia perché prende calciatori ormai evaporati”.