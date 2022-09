Corbo: “Spalletti vittima di una onesta confusione. Vi spiego tutto”

Antonio Corbo analizza il pareggio contro il Lecce e punta il dito contro il turn over massiccio adottato da Spalletti.

Il Napoli si ferma in casa contro il Lecce, Spalletti ha dimostrato di soffrire le squadre che giocano “addosso” al Napoli, limitandone il palleggio e aggredendo l’uomo.

Antonio Corbo su Repubblica analizza la gara del Maradona individuando alcune défaillance:

“Si è capito subito che sarebbe stata una partita complicata. Il Napoli si è lasciato frustare nei suoi incauti ottimismi. Ma un’analisi più ampia deve spiegare il disagio del Napoli: deriva da un equivoco di fondo.

È l’approccio di Spalletti con il nuovo Napoli, sarà sempre più difficile scoprire la formula ideale per assemblare un congegno da inventare se si cambiano ogni volta formazione e modulo. Come nel gioco del Lotto, si estrae un numero dopo l’altro, in attesa di quello magico.

Non funziona il tandem d’attacco: un silente Osimhen non lega con Raspadori, nomade malinconico tra le linee. Inevitabile ritirare Raspadori: qualche responsabilità è anche sua, ma sembra confuso e penalizzato in un attacco massiccio ma non coeso. Raspadori non morde se attacca, non aiuta la squadra nel raccordo. Dalla mediana a due, quella senza Lobotka, risentono tutti a vantaggio di un Lecce giovane, temibile in Banda e nel ventenne Colombo”.

Corbo aggiunge: “Nel bilancio del magro pareggio non si può non includere il flop offensivo che ha portato all’esclusione di Raspadori. Più che la spiegazione dell’ennesimo pareggio è auspicabile un cambio di metodo. Un itinerario logico: qual è il modulo migliore quali i giocatori giusti per interpretarlo? Per ora solo una onesta confusione”.