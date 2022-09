Corriere dello Sport – Lobotka è un portento: “Forma smagliante e regista moderno”

Il Napoli torna a giocare in Champions League, lo farà questa sera contro i Rangers a Glasgow, lo farà con Stanislav Lobotka al centro del campo. Lo slovacco è uno dei giocatori insostituibili nel Napoli. Spalletti aspetta di recuperare Ndombele, giocatore diverso, ma che può prendersi sulle spalle compiti di regia, anche se in modo diverso, ma è chiaro che uno come Lobotka non c’è in rosa. Il centrocampista slovacco è il metronomo della mediana azzurra che in questo momento con Zielinski e Anguissa è diventata il punto di forza del Napoli.

Corriere dello Sport esalta Lobotka

Oggi il quotidiano sportivo esalta le qualità di Lobotka e scrive: “Lobotka è oggi una vera differenza. Anche lo Spezia, uscendo dalla panchina dopo l’intervallo, ha organizzato le idee e concepito gli assalti. È stato Lobotka a cambiare, anche fisionomia, con quei 7 chili persi nell’estate 2021 che lo hanno reso più scattante – contro il Liverpool ha sprintato fino a 27,7 chilometri orari – senza privarlo della capacità di confrontarsi con chiunque nei contrasti. Non ha le genialità e i gol di Hamsik, lo slovacco a cui Napoli ha voluto un mondo di bene, ma ha l’intelligenza e la

continuità del regista moderno. Sostanza e forma, recuperi e palleggio. Un portento“.