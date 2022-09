CorSport – Kvaratskhelia cancella l’ombra di Insigne: Napoli in formato scudetto

Kvicha Kvaratskhelia si prende il Napoli che contro la Lazio viene definito in formato scudetto da Corriere dello Sport. Il georgiano ha incantato per il gol segnato agli uomini di Sarri, su assist al bacio di Anguissa che fa passare la palla mentre ci sono 11 giocatori della Lazio in area di rigore. Ma oltre a quel gol c’è una partita sontuosa del georgiano che fa una magia: veronica e tiro di destro, che si stampa sul palo, ma che definisce l’immensa classe di Kvaratskhelia.

Lazio-Napoli: azzurri in formato scudetto

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “L’Olimpico ha celebrato l’avvento del georgiano, capace di cancellare in fretta l’ombra di Insigne. Spalletti ha vinto e rimontato con la forza straripante di Anguissa, dominatore più di Milinkovic, e l’elasticità di Kim. Sembra uscito dalla PlayStation il coreano, velocissimo e tecnico, preciso in marcatura, pericolosissimo sulle palle inattive. Squadra tosta, vera, completa. Sarebbe un errore trascurare gli altri interpreti di un’impresa che proietta, almeno per qualche ora, i partenopei in vetta accanto ai campioni d’Italia“.